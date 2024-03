Oggi la Juventus torna ad allenarsi alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri. Assenti, ovviamente,come riporta la Gazzetta dello Sport. Si tratta di Andrea Cambiaso, Federico Chiesa e Manuel Locatelli (Italia), Adrien Rabiot (Francia), Filip Kostic (Serbia), Kenan Yildiz (Turchia), Wojciech Szczesny (Polonia), Wes McKennie e Timothy Weah (Stati Uniti), Danilo e Gleison Bremer (Brasile), Fabio Miretti (Italia Under 21) e Samuel Iling Junior (Inghilterra Under 21). Da valutare le condizioni di Vlahovic, comunque squalificato per una giornata in campionato, mentre restano ai box gli infortunati di lungo corso, Milik e Alcaraz. E' rimasto a Torino invece Federico Gatti, così come Moise Kean, Daniele Rugani e Alex Sandro.