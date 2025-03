Juventus, tre giorni di riposo: niente allenamenti fino a lunedì

AFP or licensor

Il ritornello "non c'è più riposo", tratto da una frase pronunciata la scorsa estate dal vice di Thiago Motta Simon Colinet e diventata ben presto virale, non può essere adattato a questo week-end della Juventus . Quello di ieri mattina, infatti, è stato l'ultimo allenamento della settimana per la squadra bianconera, che non lavorerà alla Continassa fino a lunedì. Lo staff ha optato per tre giorni liberi, rigeneranti, per i calciatori che non sono partiti con le rispettive Nazionali, così da permettere loro di trascorrere un po' di tempo con famiglia e amici, senza il pensiero dell'impegno sul campo.

Quando torna ad allenarsi la Juventus

A inizio settimana, poi, sarà avviata la preparazione del match casalingo contro il Genoa di sabato 29 marzo, che sarà davvero decisivo per la panchina di Thiago Motta . Anche dal lato della squadra, comunque, ci si attende un cambio di passo, motivo per cui si è pensato che un momento di "stacco" e di relax potesse fare bene a tutti in questa fase, approfittando della sosta. Da lunedì, poi, si ricomincerà a correre, con l'obiettivo di tornare finalmente a una vittoria dopo le due rovinose sconfitte contro Atalanta e Fiorentina.