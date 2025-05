Juventus, una settimana di riposo con il Mondiale dietro l'angolo: priorità ai prestiti, la situazione

Missione compiuta, obiettivo raggiunto . E ora? E ora un po' di riposo, in fondo se lo merita lae se lo meritano pure i suoi tifosi, dopo una stagione spesso vissuta con una sensazione di apnea che solo ieri sera si è dissolta in un urlo liberatorio e in un respiro profondissimo. L'annata bianconera non è ancora finita, ma con l'ultima partita di Serie A, che ha coinciso con la qualificazione in, davanti ai giocatori si è spalancata una settimana di vacanza, sette giorni di stop totale alle attività alla Continassa, che sarà frequentata solo da chi deve recuperare dai vari infortuni.

Quando torna ad allenarsi la Juventus

Di che cosa si occuperà ora Giuntoli

La questione prestiti

Il "rompete le righe" è scattato direttamente allo stadio Penzo di: la Juventus si ritroverà al JTC lunedì, quando sarà già entrato nel vivo il calciomercato grazie alla finestra straordinaria inserita dalla FIFA per consentire alle società di perfezionare trattative in vista del Mondiale per Club. Mondiale che per la Vecchia Signora - attesa ora dalla scelta del nuovo allenatore - prenderà il via dopo meno di due settimane di lavoro, con la partenza per Washington fissata per il 14 giugno. La prima partita, quella con l'Al-Ain, si disputerà proprio lì, a seguire il trasferimento a Philadelphia per il secondo match contro i marocchini del Wydad AC e infine a Orlando per la sfida contro il Manchester City di Erling Haaland e compagni.Ma ora, dicevamo, una settimana di stop e di relax totale. Per tutti meno che per gli uomini mercato bianconeri, che dopo aver risolto la vicenda panchina dovranno mettersi all'opera almeno per sistemare le situazioni più urgenti, a cominciare dai prestiti. Un tema di cui ha parlato anche lo stessogià nella serata di ieri, prima del match contro il Venezia, indicandolo come una priorità anche solo per una questione numerica: la Juventus, del resto, deve ancora fare i conti con diversi infortunati, e per rinforzarsi nell'immediato deve innanzitutto puntare sulle proprie risorse interne."Stiamo facendo rientrare Kostic e Rugani (rispettivamente dal Fenerbahce e dall'Ajax, ndr) e stiamo parlando anche con i club di appartenenza di Kolo Muani e Renato Veiga. Per Conceicao siamo già ok. Vogliamo fare bella figura al Mondiale", le parole del dt bianconero, che così ha messo in fila le priorità confermando comunque quanto di fatto già si sapeva. Il "vero" mercato, poi, si scalderà in seguito, ma la Juventus non può e non deve perdere tempo: troppo il lavoro da fare in vista della prossima stagione, che ancora una volta dovrà essere sinonimo di rivoluzione, o quasi…





