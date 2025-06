Juventus, UFFICIALE il rinnovo di Nicolò Savona: tutti i dettagli

AFP or licensors

Savona Juve, si va avanti!

La Juventus blindà uno dei suoi giovani più promettenti: Nicolòha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il club bianconero. L’annuncio arriva direttamente da juventus.com, che celebra la crescita del difensore classe 2003 come una storia esemplare di fedeltà, lavoro e talento sviluppato internamente.Cresciuto nel Settore Giovanile sin dall’età di otto anni, Savona ha seguito tutto il percorso all’interno del club torinese, affrontando con costanza e determinazione ogni tappa del suo sviluppo. Dalle squadre Under, passando per la Primavera e la Next Gen, fino all’ingresso definitivo in Prima Squadra ad agosto 2024, Nicolò ha saputo farsi notare per affidabilità e maturità tattica.

La stagione 2024/2025 ha rappresentato per lui la grande occasione: l’esordio con la maglia della Prima Squadra è arrivato il 19 agosto 2024 all’Allianz Stadium, nel successo contro il Como. Da quel momento, Savona ha collezionato 37 presenze stagionali tra tutte le competizioni, dimostrandosi un elemento prezioso nello scacchiere bianconero.Difensore duttile e attento, ha anche fatto vedere di sapersi rendere pericoloso in fase offensiva: sono infatti due le reti realizzate, entrambe in trasferta – a Verona e Udine – che hanno contribuito in maniera concreta ai successi della squadra.Il rinnovo fino al 2030 rappresenta non solo un premio al percorso fatto, ma anche un investimento della Juventus sul proprio vivaio e sui giocatori cresciuti “in casa”. Un segnale forte della volontà del club di valorizzare i talenti del proprio Settore Giovanile.