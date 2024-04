Tra le priorità della Juventus c'è la trattativa con Adrien Rabiot per il rinnovo di contratto, che scadrà a giugno. Subito dopo il derby, il francese ha rilasciato dichiarazioni di chi è in bilico tra l’attesa dei programmi bianconeri, senza per forza una preclusione verso la conferma, e chi si sta guardando intorno. Anche perché l’aria che tira, scrive Tuttosport, è quella di una spending review che impedisce di mantener i circa 7 milioni netti che guadagna ora. Tra i fattori poi che potrebbero condizionare almeno in parte la scelta c'è anche quella che riguarda chi siederà in panchina, consci del fatto che Rabiot con Allegri ha un grande rapporto.