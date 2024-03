Le parole didal ritiro della Francia:LA DECISIONE - "Aspetto di poter finire la stagione poi ne discuteremo con la società e vedrò in quel momento. Per ora cerco di rimanere concentrato, di recuperare dal mio piccolo problema fisico, di finire bene e di prepararmi bene per l'Europeo. Non ho fretta di prendere una decisione. Dovrò rifletterci bene visto che anche io arrivo ad un'età importante per la mia carriera, mi sento bene. Mi sento nel pieno possesso dei miei mezzi e sarà importante fare la scelta giusta. E sulla fascia di capitano dei Bleus, essere nella squadra francese come sono stato alla Juventus sarebbe la prova che ho raggiunto un altro livello. L'allenatore mi conosce molto bene, discutiamo di tanti punti e deciderà lui. Penso sarà meglio decidere prima dell'Europeo per essere tranquillo".