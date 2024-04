Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, si è svolto a margine della sfida di sabato scorso contro il Milan l'ultimo incontro tra lae Veronique, legato ovviamente al rinnovo del centrocampista francese. Il club bianconero non ha ancora presentato una vera e propria offerta per il prolungamento: il primo passo dovrà essere di Adrien, e finché da lui non arriverà la formale apertura alla permanenza a Torino la trattativa resta in stand-by. Aumentano, intanto, le voci di un interessamento per Rabiot da parte del, che con tutta probabilità rappresenterebbe una destinazione a lui gradita.