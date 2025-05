Moretto - Juventus, rinnovo McKennie in standby: manca l’ok della proprietà

Mckennie Juve, la situazione

Il rinnovo di Weston McKennie con la Juventus , che sembrava ormai cosa fatta, è attualmente in fase di stallo. A riportare gli ultimi sviluppi è il giornalista Matteosul canale YouTube di Fabrizio, spiegando che nelle scorse settimane le parti avevano raggiunto un accordo verbale per prolungare il contratto del centrocampista statunitense fino al 2028.Durante un incontro avvenuto circa due settimane fa, Juventus e McKennie avevano trovato l’intesa definitiva su tutti i principali nodi della trattativa, comprese le questioni economiche legate alle commissioni e all’ingaggio del giocatore. Tuttavia, come sottolineato da Moretto, a mancare è stato l’ok finale della proprietà, un passaggio indispensabile per procedere alla formalizzazione del rinnovo.

Attualmente, dunque, la trattativa è in standby: "Non c’è il via libera della proprietà per arrivare alle firme con i contratti", ha ribadito Moretto, aggiungendo che nelle ultime ore sono emerse alcune piccole difficoltà che stanno rallentando il buon esito dell’operazione.McKennie, il cui attuale contratto scade nel 2026, è reduce da una stagione positiva in bianconero, durante la quale è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di Thiago Motta prima e di Tudor poi. Il club aveva manifestato la volontà di prolungare il rapporto, ma l’incertezza a livello dirigenziale e le valutazioni economiche in corso da parte della proprietà Exor stanno frenando la chiusura.Ora resta da capire se nelle prossime settimane la situazione si sbloccherà oppure se, in caso di mancato accordo, McKennie finirà nuovamente sul mercato. Un eventuale addio a fine stagione, in mancanza del rinnovo, non è da escludere. La Juventus prende tempo, mentre il futuro del texano resta tutto da scrivere.