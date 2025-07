Getty Images

Laha raggiunto un accordo di massima per il rinnovo contrattuale del difensore classe 1998 Federico. L'accordo sarà di prolungare il contratto fino al 30 giugno 2030 con l'opzione di proseguire ulteriormente per una stagione. Il suo ingaggio dovrebbe essere di oltre due milioni netti a stagione e si sarebbe già definito tutto. Al momento Gatti come gli altri giocatori della rosa di Igor Tudor sono in vacanza dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club. Al ritorno a Torino ogni giorno sarà buono per la firma sul contratto e quindi per conseguente ufficialità. L'accordo di massima tuttavia sembra essere già raggiunto.