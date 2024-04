Juventus, rinnovo Chiesa: le ultime

Le richieste del giocatore

Federico Chiesa. Il derby contro il Torino e la prestazione sono solo l'ultimo capitolo di un momento non semplice per il giocatore della Juventus. La sua stagione, dopo un grande inizio, è stata tormentata da problemini fisici, dubbi sulla posizione in cui Allegri lo impiega e un rendimento tra alti e bassi. Sullo sfondo, il futuro, che passa dal rinnovo di contratto. Per la Juve non è incedibile, riferisce Tuttosport, soprattutto se non si troverà un accordo per il prolungamento del contratto che metterebbe il club bianconero in una posizione di debolezza con il fantasma di perdere a zero Chiesa. Rientra nella logica del mercato e nello status di titolare dell'Italia e della Juve, come scrive il quotidiano. Rientra allo stesso tempo nella logica del nuovo corso della Juve essere cauti nel trattare stipendi oltre i 6 milioni e nel valutare, assieme ad Allegri o al suo successore, su quali giocatori fondare un nuovo ciclo. L'estate scorsa per Chiesa c'erano state sirene inglesi ma l'Europeo potrebbe essere una vetrina importante come già era avvenuto nel 2021, quando fu protagonista assoluto nella vittoria dell'Italia di Roberto Mancini.