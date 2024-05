Juventus, rinnovi: chi saranno i primi a firmare

Juventus, le situazioni in bilico

Chiesa Juve, le ultime sul rinnovo

Una cosa alla volta, necessario per non rimanere sovrastati dalle tante cose da fare. La situazione in casaè incandescente perché il club bianconero sta cambiando pelle: una vera e propria rivoluzione. Ci sarà un nuovo allenatore, Thiago Motta prenderà le redini della squadra; ci saranno nuove figure a livello dirigenziale che affiancheranno Cristiano. E poi c'è la squadra, da rinforzare attraverso il mercato e da consolidare con i rinnovi.Situazione pressoché definita per quel che riguarda due calciatori della rosa. Andrea Cambiaso e Danieleprolungheranno il proprio contratto con la Juventus: uno con adeguamento dell'ingaggio a salire, l'altro a scendere. Mancano i dettagli, arriverà per entrambi la firma.Decisamente più complicata la situazione di Adrien. Nei prossimi giorni è previsto un incontro, ormai praticamente programmato, con sua madre e agente,. Tuttavia, non ci si aspetta che questo incontro possa risultare decisivo per il futuro del giocatore. La sensazione è che il giocatore voglia prima capire con maggiore chiarezza quali siano le intenzioni dellanei suoi confronti, sia in termini di progetto tecnico che di offerta economica. Per quel che riguarda Weston, invece, un incontro tra le parti dovrebbe avvenire al termine della stagione.Incontri e ulteriori discussioni sono in programma anche con l'entourage di Federico Chiesa. Il giocatore – in conferenza stampa -, ha aperto e esternato la volontà di voler rimanere in bianconero. Tra le parti, però, va ancora trovata una quadra e il futuro ancora tutto da scrivere.