Juventus, le parole di Giuntoli sui rinnovi



Questione Rabiot

Le parole su Chiesa

Si avvicina la fine della stagione e di conseguenza anche diminuisce anche il tempo per Cristiano Giuntoli sulviste le tante situazioni in bilico come quelle di Adrien Rabiot, Weston Mckennie e Federico Chiesa.Proprio sul tema rinnovi, Giuntoli ha fatto il punto della situazione. In particolare per quanto riguarda R, le parole del dirigente a Dazn. Il momento di sedersi a trattare si avvicina quindi. Presumibilmente, da giovedì prossimo, quando la Juve avrà disputato la finale di Coppa Italia e sarà (sperano a Torino) qualificata per la Champions.La priorità è quella legata a Rabiot, visto che il suo contratto scadrà a giugno (Mckennie è in scadenza nel 2025). Una situazione delicata.Adrien a Torino sta bene come ha sempre ammesso ma non è comunque motivo di permanenza sicura, anzi.Così come altrettanto cruciale per la Juve che verrà,(contratto in scadenza 2025). Sull'attaccante, Giuntoli ha risposto così: "Andiamo d'accordo con entourage e ragazzo, ogni percorso va deciso alla fine insieme". Tutto ancora in divenire, tanto del mercato bianconero passerà da questi rinnovi.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.