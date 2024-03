Juventus sempre più giovane: pronti due rinnovi e Calafiori

Yildiz e Cambiaso, rinnovi in vista

Obiettivo Calafiori

e per il debutto al Mondiale per club. Aumentano gli impegni e si alza il livello. Ma un po' per scelta e un po' per necessità, il club intende proseguire sulla strada intrapresa negli ultimi anni, riferisce la Gazzetta dello Sport.Staccato il ricco biglietto per il Mondiale per club a 32 squadre,sacrificare e soprattutto acquistare. In estate, si legge, la rosa andrà allargata e rinforzata, ma una quota resterà giovane. La conferma arriva da i movimenti di mercato interni ed esterni. Giuntoli con un occhio guarda ai rinnovi e con l'altro punta i potenziali nuovi acquisti.Prima di tutto, l'obiettivo sarà blindare chi già c'è.le due principali rivelazioni della stagione bianconera. L'ex Genoa si è conquistato una maglia da titolare e la convocazione nell'Italia. Prima o dopo l'Europeo firmerà il prolungamento con la Juve che vuole evitare cattive sorprese dall'estero. Discorso analogo per Yildiz, seppur molto più giovane. Per il classe 2005 sono già iniziati i discorsi per il rinnovo, anche per tenere a distanza i corteggiatori: Borussia Dortmund, Lipsia e Liverpool su tutti.Sempre a proposito di giovani, in difesa, il reparto sarà ringiovanito ulteriormente. Alla Continassa intendono riportare alla base Dean Huijsen, attualmente in prestito alla Roma e fresco di convocazione con l'Under 21 spagnola. Con Alex Sandro che andrà via invece non rinnovando il contratto, il preferito per la successione restarivelazione di Thiago Motta in corsa per un posto in Champions.