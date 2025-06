Juventus, c’è distanza con Federico Gatti, discorsi aperti con McKennie: il punto sui rinnovi

Tudor e Savona: rinnovi in arrivo

. Certo, manca ancora qualcosa per completare l’organigramma della Juventus , ma non si confondano gli slot vuoti in dirigenza con l’inefficienza, anzi. Damiensegue l’agenda delle priorità e uno dopo l’altro è intenzionato a sciogliere i primi nodi che si sono presentati al momento del suo arrivo. Tra i primi posti della lista, il tema dei rinnovi.Buone notizie arrivano sul fronte tecnico. Igor Tudor, allenatore bianconero, ha ricevuto piena fiducia dalla società e il rinnovo è stato definito nei dettagli, la nuova scadenza sarà fissata al 2027. Stessa situazione per Nicolò Savona , il cui prolungamento è ormai cosa fatta, fino al 2030. Due conferme importanti che garantiscono continuità al progetto.

Gatti Juve: distanza tra domanda e offerta

McKennie Juve, discorsi aperti

Per Federico Gatti, difensore centrale e protagonista della stagione appena conclusa, la Juventus ha riavviato i contatti con gli agenti nelle ultime ore. Tuttavia, al momento resta una distanza tra la richiesta del giocatore e l’offerta della società. La trattativa è aperta, ma serviranno nuovi incontri per avvicinare le parti.Situazione in evoluzione anche per Weston McKennie. I dialoghi tra il club e il centrocampista statunitense sono in corso. Non c’è ancora un’intesa definitiva, ma la trattativa procede in un clima di reciproca disponibilità.