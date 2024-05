Adesso che la Juventus si è qualificata in Champions League e dopo la separazione con Massimiliano Allegri, Giuntoli può concentrarsi sui rinnovi di contratto. Il primo della lista risponde al nome di Rugani con cui è stato già trovato l’accordo: il suo contratto che scadrà alla fine del prossimo mese verrà prolungato per altre due stagioni, dunque sino al 2026 con opzione sino al 2027. A metà settimana il vertice con il suo procuratore per sbrigare le formalità e quindi procedere poi con l’annuncio. Lo riporta Tuttosport.