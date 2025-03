Juventus, quanti rimpianti! Da Kean a Huijsen, i 'sacrificati' ora si divertono: tutti i casi

AFP via Getty Images

Come se non bastassero le delusioni del campo, in questa fase ci si mettono anche ia rendere più nero che mai l'umore dei tifosi della, delusi e arrabbiati per la piega che ha preso la stagione bianconera. Perché seè diventato agli occhi di tutti (o quasi) il principale colpevole della situazione che si è venuta a creare , inevitabilmente una parte di responsabilità viene attribuita anche a diversi giocatori, a partire da quelli che in estate hanno richiesto al club un importante investimento. E in questo senso, come dicevamo, aumentano i rimpianti, perché alcuni elementi che nel recente passato erano stati etichettati come "non idonei" o comunque sacrificabili alla Continassa, magari pure per una cifra non particolarmente alta, stanno invece rendendo al di sopra delle aspettative.

I numeri di Kean e Fagioli

Rimpianti Juve per Miretti, Nicolussi Caviglia, Huijsen e Soulé

Il pensiero corre subito a, entrambi protagonisti nel match di domenica allo stadio Franchi e, in generale, ormai centrali alla, tanto che il primo è già a quota 20 goal e 3 assist in 34 presenze stagionali - con il suo valore di mercato schizzato a 30 milioni di euro, contro i 13 più 5 di bonus per cui è stato venduto -, mentre il secondo ha servito due passaggi decisivi solo nell'ultima partita e poco alla volta si sta imponendo come un'importante pedina per Raffaele Palladino, con 499 minuti all'attivo.Questi i due casi più emblematici, ma non gli unici che hanno il sapore del rimpianto per il mondo Juve. Inevitabile, infatti, pensare a(quantomeno ceduto in prestito secco), fresco di prima doppietta con la maglia del Genoa con cui è arrivato a quota 3 reti e altrettanti assist in 24 presenze, così come ad, pilastro del Venezia che lo ha acquistato per appena 3,5 milioni di euro più bonus e che ora fa sempre affidamento su di lui, ricevendone in cambio 4 goal e 2 assist. Per non parlare di, il quale dopo l'esplosione al Bournemouth si è guadagnato la prima convocazione nella Nazionale spagnola che prelude a una possibile asta estiva tra le big europee, che di certo non farà piacere alla Juventus alla luce dei soli 15 milioni di euro (più 3 di bonus) incassati dalla sua cessione.E poi, che dopo una prima parte di stagione difficile si è imposto alla Roma dove ora ha un ruolo di primo piano, mentre a completare il quadro c'è, messo fuori rosa dopo l'arrivo di Michele Di Gregorio fino alla risoluzione del contratto: ora il polacco si diverte con il Barcellona - "ciò che mi rende più felice qui è l'emozione associata al bel calcio, la Juventus si concentra principalmente sul raggiungimento dei risultati", le sue parole nella serata di ieri - che lo ha ingaggiato a parametro zero. Chi più ne ha più ne metta, insomma.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui