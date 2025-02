Juventus, le colpe di Thiago Motta. La dirigenza ha perplessità su gestione e scelte

Getty Images



Thiago Motta: la settimana peggiore della stagione

Ora è tempo di riflessioni. Non che alla Continassa mancassero prima, ma l’eliminazione dallarappresenta un colpo ben più duro, una ferita che tinge di nero l’umore dellae rende ancora più incerto il futuro.La dirigenza era consapevole delle difficoltà legate alla rivoluzione in atto, ma non si aspettava ostacoli così numerosi.



Le perplessità della dirigenza su Thiago Motta



Valutazioni in corso



La dirigenza non lo difende

A pesare sul bilancio della stagione è soprattutto l’ultima settimana, gettata alle ortiche. In appena sette giorni la Juventus ha smarrito ancora una volta la propria identità: prima nel caos di Eindhoven, poi nella partita più surreale dell’anno. Contro le riserve dell’Empoli e con la formazione titolare, i bianconeri non sono riusciti a imporsi su un avversario nettamente inferiore.. Fino a quel momento si era sempre soffermato su aspetti tattici e tecnici. Stavolta ha parlato di "". Un segnale chiaro: si è arrivati a un punto di non ritorno.La dirigenza bianconera ha più di un dubbio sulla gestione di Motta. Due le principali criticità che gli vengono imputate: primo, la difficoltà nel gestire una squadra impegnata su tre fronti; secondo, la lettura delle partite, dalle scelte iniziali ai cambi in corsa.A Bologna aveva trovato un’alchimia quasi mistica con il gruppo, a Torino quella sintonia non si è mai materializzata., almeno per un check sulla situazione e una riflessione più approfondita. Nessun segnale di una rottura imminente, ma l’imbarazzo per l’eliminazione è evidente. Per ora, nessun toto-allenatore: in casa Juventus non si sfoglia ancora la margherita su un eventuale sostituto.Un dato però colpisce: ancora una volta, l’unica voce a levarsi è stata quella di Thiago Motta.Nessuna parola da parte di Maurizio Scanavino, uomo di riferimento della proprietà. Né tantomeno dal presidente Gianluca Ferrero. Thiago è rimasto da solo, sotto i riflettori della disfatta, in un momento di dolore e confusione anche per lui. Nessuna protezione, nessuno scudo. Un’immagine fin troppo emblematica.