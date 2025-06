Juventus, rientrati tutti i nazionali tranne Vlahovic: il motivo

AFP or licensors

Perché Vlahovic non si è allenato oggi

Le porte della Continassa si stanno per chiudere, almeno per qualche settimana. Quest'oggi infatti c'è stato l'ultimo allenamento della squadra prima dell partenza per gli Stati Uniti, che avverrà sabato mattina. Domani infatti è stato concesso un giorno di riposo ai giocatori prima di rimettere la testa sul Mondiale per Club. Qui il report dell'allenamento pubblicato sul sito della Juventus.Sono rientrati tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, che erano assenti da una decina di giorni perché appunto convocati per le rispettive gare. Quindi si sono rivisti alla Continassa Gatti, Rouhi, Cambiaso e Conceicao mentre Kenan Yildiz si riaggregherà ai compagni solamente negli Stati Uniti per questioni logistiche visto che il turco giocava proprio negli States. Assente Dusan Vlahovic che si allenerà domani nel giorno libero. Nessun infortunio ma semplicemente un giorno in più di riposo per l'attaccante.