Juventus, riecco Conceicao: Motta gli ha chiesto un compito in particolare

AFP via Getty Images

Scelte di formazione: turnover strategico



Il ritorno di Conceiçao dal primo minuto



Un match importante, ma non decisivo

La sfida tranon ha bisogno di ulteriori stimoli: il Derby d’Italia è da sempre una delle partite più attese della stagione. Tuttavia, questa volta i bianconeri hanno una motivazione in più per cercare i tre punti: la Lazio, fermata dalcon un pareggio, è ora agganciabile in classifica. Un successo permetterebbe alla squadra di Thiago Motta di avanzare nella corsa alla Champions League, un obiettivo primario per la società torinese.La Juventus arriva a questo appuntamento con il morale alto, forte di tre vittorie consecutive: due in campionato contro Empoli e Como e una in Champions League contro il Psv Eindhoven nell’andata del playoff. La necessità di dare continuità ai risultati è evidente, ma l’imminente ritorno contro gli olandesi pesa sulle scelte di formazione di Motta, il quale dovrà dosare le energie dei suoi giocatori in vista dell’incontro decisivo per il passaggio agli ottavi, che garantirebbe 11 milioni di euro nelle casse del club.Con questa premessa, l’allenatore bianconero sembra intenzionato a operare alcune rotazioni per la sfida contro l’Inter. Manuel Locatelli potrebbe partire dalla panchina, in modo da essere preservato per il match di mercoledì. La sua alternativa naturale,, non sarà disponibile per infortunio, rendendo fondamentale la gestione del centrocampo.Thiago Motta dovrebbe quindi optare per un 4-1-4-1, con Di Gregorio tra i pali e una difesa composta da Weah e Savona come terzini, mentre Gatti e Veiga agiranno da centrali. Davanti alla retroguardia sarà schierato Khephren Thuram, incaricato di dare equilibrio alla squadra. In mediana spazio a Koopmeiners, mentre Weston McKennie avrà un ruolo più avanzato da trequartista. Sulle fasce Conceiçao e Nico Gonzalez forniranno supporto a Randal Kolo Muani, scelto come centravanti.Un altro giocatore destinato alla panchina è Kenan Yildiz. Il talento turco ha finora giocato tutte le 35 partite della stagione, ma ultimamente è apparso meno brillante. Un suo ingresso a partita in corso potrebbe risultare decisivo, come accaduto all’andata, quando riuscì a segnare una doppietta nella rimonta bianconera dal 4-2 al 4-4.Una delle principali novità di formazione è rappresentata daIl suo contributo sulla fascia destra sarà fondamentale per dare imprevedibilità all’attacco juventino.Dall’altra parte, Nico Gonzalez avrà il compito di creare pericoli anche con il gioco aereo. L’argentino è noto per la sua abilità nel colpo di testa, caratteristica che potrebbe rivelarsi utile sulle palle lunghe giocate da Veiga o Di Gregorio.Nonostante l’importanza della partita per la classifica e l’autostima del gruppo, la Juventus sa che il vero spartiacque della stagione sarà il match di ritorno contro il Psv Eindhoven. Una qualificazione agli ottavi di Champions League darebbe ossigeno ai conti del club e rafforzerebbe ulteriormente la fiducia nella gestione di Motta.Per questo motivo, la sfida con l’Inter verrà affrontata con il massimo impegno, ma senza compromettere le energie necessarie per l’appuntamento europeo. L’obiettivo è vincere senza rinunciare alla lucidità, gestendo al meglio le forze e sfruttando la panchina, con giocatori come Yildiz pronti a incidere nel momento decisivo.