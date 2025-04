Juventus, ricordi Ramsey? Al Cardiff è giocatore e anche... allenatore

Getty Images

Il centrocampista gallese classe 1990 - per tre stagioni alla Juventus con cui ha collezionato 70 presenze, sei goal e sei assist, pur essendo stato spesso frenato dagli infortuni - è appena diventato allenatore, anche se… è ancora tesserato come giocatore con ilin Championship (la Serie B inglese). La scelta è stata presa dal suo club dopo l'esonero del tecnico Omer Riza, arrivato in un momento delicatissimo per la squadra che, a tre giornate dalla fine del campionato, è penultima in classifica e deve centrare a tutti i costi la salvezza: il percorso passa dalle sfide contro Oxford United, West Bromwich e Norwich, tutt'altro che semplici.

Aaron Ramsey diventa allenatore

Il comunicato del Cardiff City FC

Cardiff City FC can confirm that Omer Riza has been relieved of his duties as First Team Manager.



Aaron Ramsey will lead the Club for the remaining three games of the Championship season, beginning with Monday’s match at home to Oxford United.#CityAsOne — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) April 19, 2025

Ramsey, approdato tra i Bluebirds nell'estate del 2023, è ancora un giocatore del club, ma come spesso accaduto nella sua travagliata carriera è fermo per infortunio, un problema alla coscia che lo terrà fuori dai giochi per il resto della stagione (nel 2024/25 ha collezionato solo 8 presenze in campionato e 2 in FA Cup). Per lui, dunque, inizia subito una nuova esperienza da traghettatore, come reso noto dalla stessa società tramite un comunicato ufficiale.Il Cardiff City FC conferma di aver deciso di sollevare Omer Riza dal suo incarico di allenatore della prima squadra.Aaron Ramsey guiderà il Club per le restanti tre partite della stagione dello Sky Bet Championship, a partire dalla partita di lunedì in casa contro l'Oxford United.Chris Gunter, Joe Ralls, Tom Hutton e Matthew Bloxham si uniranno ad Aaron nell'area tecnica.Desideriamo ringraziare Omer per la passione e l'impegno dimostrati durante il suo periodo alla guida del Cardiff City e gli auguriamo il meglio per i suoi prossimi passi nel mondo del calcio.