La, tramite il proprio sito ufficiale, dedica spazio a Mircoe Nicolò, entrambi in prestito in Serie C.Sono 26 le presenze collezionate da Mirco Lipari in stagione tra le fila della, l’ultima nel derby vinto contro l’Ancona nel weekend e con l’attaccante in campo per quasi tutto l’incontro. Il classe 2002 ha finora all’attivo 4 gol e 4 assist in quella che è la sua annata nella società delle Marche. Sono 22 invece le apparizioni di Nicolò Cudrig al, club con il quale l’attaccante ventitreenne è in lotta per un posto ai playoff.