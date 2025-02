Juventus, ricordi Carlos Alcaraz? Il VIDEO del goal pesantissimo con l'Everton

Getty

Carlostorna protagonista ine ritrova il gol in Inghilterra. Il centrocampista argentino, che la scorsa stagione ha trascorso sei mesi in prestito alla Juventus , ha segnato la rete del momentaneo 2-1 per l'Everton nel match contro il Crystal Palace.Una serata speciale per Alcaraz, che sta cercando di imporsi con la maglia dei Toffees dopo il suo ritorno nel campionato inglese. Il suo inserimento perfetto e la freddezza sotto porta hanno permesso all’Everton di trovare un vantaggio prezioso in una sfida cruciale per la classifica.Oltre al gol, Alcaraz ha offerto un contributo importante in fase di costruzione del gioco e di pressing alto, dimostrando di essere un elemento prezioso per la squadra.

Alcaraz Juve, i numeri

Carlos Alcaraz, centrocampista argentino classe 2002, ha giocato in prestito alla Juventus durante la stagione 2023-2024. Durante questo periodo, ha collezionato 12 presenze: 10 in Serie A e 2 in Coppa Italia, senza segnare reti.