Da Juventus.com:Nella giornata di oggi, sabato 4 maggio 2024, la Juventus ha ricevuto presso il Cinema Auditorium di Vinovo una targa di riconoscimento in quanto Club Giovanile di 3° Livello SGS-FIGC in riferimento alla stagione 2022/2023, confermando così il suo status di Scuola Calcio Elite, il più alto riconoscimento di eccellenza tra le società di Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.La Società ha garantito la partecipazione a un'attività ufficiale in tutte le categorie giovanili organizzate direttamente dalla Federazione – vale a dire "Piccoli Amici", "Primi Calci", "Pulcini", "Esordienti", "Giovanissimi" e "Allievi" – . Poi ha aderito al programma "Tutela Minori" nei codici di condotta e nella formazione dello staff societario e come ultimo step obbligatorio ogni squadra del Club a livello giovanile è stata allenata da una persona qualificata con licenza UEFA.La Società, inoltre, ha implementato un sistema di gestione e di formazione non solo in ambito sportivo, ma anche sotto l'aspetto educativo con corsi organizzati internamente, oltre a quelli proposti dalla FIGC, sia rivolti alle giovani atlete e ai giovani atleti sia finalizzati all'aggiornamento dello staff tecnico e dirigenziale.Vi sono, poi, ulteriori indicatori di qualità che Juventus ha soddisfatto. Uno su tutti il progetto del calcio femminile, il "progetto qualificante" del Club che conta 120 atlete e che ormai da qualche anno vede una squadra femminile per ogni categoria giovanile, dalla Primavera all'Under 10.Insomma, un riconoscimento più che meritato, con l'ambizione di puntare sempre più in alto.Avanti così!