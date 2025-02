Juventus, continuare a vincere ora è fondamentale: la richiesta di Thiago Motta alla squadra

AFP or licensors

Juventus, perché è fondamentale vincere contro il Cagliari



Juventus, quanti punti ha recuperato nell'ultimo mese?



Cagliari-Juventus, cos'ha chiesto Thiago Motta alla squadra?

lo diceva un certo Gianpiero Boniperti che dine sa decisamente più di qualcosa. Stiamo infatti parlando di una bandiera bianconera e di una frase che negli anni è diventata il motto, il simbolo della Juventus. Una frase che oggi più che mai diventa importante anche per la Vecchia Signora di. Avevano fatto discutere qualche mese fa le parole dell'allenatore della Juventus che sosteneva che la vittoria non fosse un'ossessione, ma ecco che ora lo è quasi diventata.Contro il Cagliari alle ore 20.45 sarà fondamentale portare a casa i tre punti. Perchè? Innanzitutto per proseguire il fiotto positivo in vittorie in Serie A:e nove punti portati a casa. Andando così a guadagnare terreno sulle dirette rivali che sarebbe esattamente ciò che serve alla squadra di Thiago Motta.Infatti, ieri il Bologna è caduto 2-0 inaspettatamente al Tardini di Parma, il Milan si è fatto superare per 2-1 all'Olimpico dal Torino e la Lazio è uscita da una difficile sfida contro il Venezia con un pareggio a reti inviolate. Ecco che questo rappresenta un'occasione fondamentale per la Juventus.Nell'ultimo mese infatti, complice questa striscia positiva di risultati utili la Vecchia Signora ha soffiato sei punti alla Fiorentina e due a Milan, Lazio e Bologna. Numeri fondamentali in ottica quarto posto e quindi posto sicuro nella prossima Champions League, obiettivo minimo della dirigenza della Vecchia Signora al primo anno sotto la guida di Thiago Motta.Il tecnico ha chiesto alla squadra, secondo La Gazzetta dello Sport, di portare a casa i tre punti, oggi più che mai fondamentali. Perchè l'ultima volta che la Juventus è stata tra le prime quattro in classifica era lo scorso 27 ottobre. 119 giorni fa. A quel tempo i bianconeri erano reduci dal 4-4 contro l'Inter. Oggi però, più che mai, il quarto posto è linfa vitale per la Juventus e anche per Thiago Motta.





