Laha messo nel mirino come rinforzo per il prossimo mercato il difensore del Bologna Riccardo. Stando a quanto riferisce dalla Germania Bild però i bianconeri non sarebbero i soli a corteggiare il giocatore, anzi, un club tedesco lo avrebbe messo nelle liste degli obiettivi di mercato. Infatti, il Bayer Leverkusen starebbe corteggiando il giocatore del Bologna che però piace molto anche alla Vecchia Signora. Attenzione alle possibili aste nella prossima sessione di mercato.