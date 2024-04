Juventus, lo Stadium per aumentare i ricavi: il piano

C'è il taglio dei costi, attraverso i rinnovi die giocatori che abbassano gli ammortamenti, le cessioni, ingaggi rimodulati. Insomma, in questo momento storico, ladeve usare la forbice per far respirare le casse del club. Ma c'è, soprattutto, un tema che lo stesso Francesco Calvo aveva toccato nella sua intervista a Calcio e Finanza: trovare la via per aumentare i ricavi. E, in questo, si guarda anche all'Allianz Stadium.A parlare sono due dirigenti della, Francesco, responsabile Facilities Management e Paolo, responsabile Stadium Revenue and Entertainment. I due sono intervenuti ad un webinar organizzato dalla Liga e che aveva come tema principale quello delle infrastrutture sportive e, appunto, gli stadi. Di seguito le loro parole.- "Lo stadio doveva essere progettato per essere vissuto sette giorni su sette, quindi non più aperto solo nei giorni delle partite. È stato progettato per ospitare eventi fuori dal giorno delle partite".- "Più del 90% dei ricavi degli stadi provengono dalla giornata delle partite. Possiamo provare a massimizzare ulteriormente i ricavi su biglietteria e ospitalità nei giorni di partita guardando meglio al prezzo e al prodotto, tuttavia penso che se vogliamo davvero aumentare i nostri ricavi allora dobbiamo guardare meglio ai giorni dove non c'è la partita. Lo stadio deve essere vivo di eventi e servizi.