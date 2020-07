Federico Balzaretti racconta a Dazn alcuni retroscena su Pavel Nedved: "Era una macchina da guerra, se gli andavi addosso ti facevi male. E' spigolosissimo, se vai in impatto con lui in allenamento ti facevi male. Aveva questa potenza muscolare che se gli andavi addosso ti faceva male e non ti chiedeva scusa. Sapeva dove colpirti, sapeva andare a contatto e, tra virgolette, in maniera assolutamente sportiva, intimorirti".