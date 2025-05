Juventus, retroscena: c'era l'accordo per Zirkzee

Getty Images

La prima stagione di Joshua Zirkzee con la maglia del Manchester United si chiude nel peggiore dei modi. L’attaccante olandese, arrivato dal Bologna la scorsa estate per oltre 40 milioni di euro, ha subito un grave infortunio al bicipite femorale del ginocchio sinistro durante una sfida di Premier League contro il Newcastle. Un colpo durissimo per il giocatore e per i Red Devils, che contavano su di lui per il finale di stagione.Il bilancio del classe 2001 è deludente: solo 7 gol in tutte le competizioni, di cui appena 3 in Premier League, con l’ultimo sigillo risalente addirittura a dicembre. Un rendimento inferiore alle aspettative.

Come riporta calciomercato.com, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva raggiunto un accordo verbale con l’agente Kia Joorabchian per portarlo in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma ora tutto cambia: l’arrivo di Rúben Amorim sulla panchina dello United potrebbe rilanciare il giovane talento, che il tecnico portoghese sembra intenzionato a valorizzare nella prossima stagione. L’ipotesi Juventus, per ora, sfuma.