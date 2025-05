Retegui può andare alla Juventus? Lo scenario per il futuro

Getty Images

La Juventus inizia a guardare al futuro già dal finale di questa stagione: i bianconeri puntano alla Champions League sin da inizio anno, dunque lo scontro diretto con il Bologna sarà fondamentale. Oltre all'obiettivo sportivo, il quarto posto sarà determinante anche per ragioni economiche, con la Juve che dovrà rinforzare diversi reparti in vista di alcune partenze.In attacco, infatti, l'addio disembra sempre più concreto, e nemmenosono sicuri della loro permanenza a Torino. La Juventus non vuole farsi trovare impreparata e lavora sul suo attacco in prospettiva: se da un lato il sogno è

Una di queste, come riporta La Gazzetta dello Sport, èL'attaccante dell'Atalanta si è messo in mostra con una stagione da protagonista segnando fin qui 24 reti, 7 in più di Kean secondo nella classifica marcatori. Al momento la Juventus segue l'ex Genoa come possibile alternativa a Osimhen, ma il suo nome verrà tenuto d'occhio in queste settimane.