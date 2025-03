Juventus, resta viva l'ipotesi Osimhen

Getty Images

La Juventus sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista realizzativo. Nelle ultime quattro partite, gli attaccanti bianconeri non sono riusciti a segnare, evidenziando la necessità di un cambiamento nel reparto offensivo. Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, pur avendo giocato complessivamente 450 minuti, non hanno trovato il gol, mettendo in discussione il futuro della squadra in attacco.La società, guidata dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, sta valutando una vera e propria rivoluzione. Arkadiusz Milik, ancora fermo per problemi al ginocchio, è destinato a lasciare il club. Anche Vlahovic potrebbe essere ceduto in estate a causa dell’ingaggio elevato e del mancato accordo per il rinnovo. Kolo Muani, invece, è legato al futuro di Thiago Motta e alla qualificazione in Champions League della Juventus. Senza il pass per l’Europa, il club avrebbe meno risorse per trattenerlo.

Osimhen Juve, la situazione

In questo scenario, Victor Osimhen è il grande obiettivo bianconero secondo La Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Napoli ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida solo per l’estero, ma De Laurentiis potrebbe chiedere una cifra vicina ai 100 milioni per cederlo alla Juventus. Giuntoli ha già ottenuto un’apertura dal giocatore, ma la concorrenza è forte, con il PSG in prima linea. La trattativa è complessa, ma i bianconeri non vogliono arrendersi.