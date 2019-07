Il mercato degli attaccati della Juventus è in completa evoluzione. Alle uscite di Kean (manca solo l’ufficialità), Dybala, Higuain e Mandzukic corrisponderanno almeno un paio di entrate. Tra i giocatori presi in esame dai bianconeri vi è Gabriel Jesus. La stellina del Manchester City, classe 1997, va considerata un’alternativa ai nomi caldi di Lukaku e Icardi ma, in caso di sorprese, Paratici saprebbe già dove puntare il suo prossimo obiettivo.