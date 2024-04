Latra le mura amiche della Continassa prepara il derby della Mole di sabato alle 18. Di seguito il report della seduta di allenamento odierna dal sito Juventus:"La stracittadina tra Torino e Juventus è sempre più vicina.Il match tra granata e bianconeri andrà in scena allo Stadio “Olimpico Grande Torino” sabato 13 aprile 2024 alle ore 18:00 e sarà valido per la 32ª giornata di Serie A.Quella contro la formazione di Ivan Juric sarà la prima di due gare che la Juventus giocherà fuori casa: la seconda sarà quella contro il Cagliari in programma venerdì 19 alle ore 20:45.Tornando al “Derby della Mole”, nella mattinata di oggi – giovedì 11 – la squadra si è allenata al Training Center focalizzando l’attenzione su esercitazioni per reparto: i difensori si sono concentrati sulla costruzione della manovra sotto la pressione avversaria, i centrocampisti e gli attaccanti sulle combinazioni di gioco per le conclusioni.Domani sarà giornata di vigilia e alle ore 14:00 Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa e la diretta sarà visibile su Juventus TV".