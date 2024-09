Laha pubblicato il report quotidiano relativo alla seduta di allenamento di oggi, mercoledì 11 settembre:"Sempre più vicino il ritorno in campo della Serie A, e l’inizio di un mese intenso per i bianconeri, che dopo l’Empoli, sabato, torneranno in campo in Champions League martedì 17 contro il PSV Eindhoven. Oggi la squadra si è ritrovata al mattino, al Training Center: dopo il riscaldamento, il focus di oggi è stato il possesso palla, per una sessione conclusa poi con partitella e lavoro atletico. Sono rientrati in gruppo Thuram e Weah. Domani in campo al mattino; sempre domani, alle 14, all’Allianz Stadium è in programma la presentazione di Francisco Conceicao. Diretta, come sempre, su Juventus.com previa registrazione al sito."