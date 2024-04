Dal sito ufficiale dellail report della seduta di allenamento di questa mattina in preparazione al derby:Undici contro undici.Questo il focus dell’allenamento di oggi: i bianconeri si sono ritrovati al mattino alla Continassa, per continuare la preparazione del Derby della Mole, in programma sabato alle 18 all’Olimpico Grande Torino.Lavoro intenso si diceva, dedicato a esercitazioni, differenziate per fasi (offensiva e difensiva) e in situazioni di 11 vs 11.Poi, come sempre, partitella finale.Domani il gruppo torna in campo sempre al mattino.