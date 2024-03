Juventus, Champions a rischio? Calendario e situazione

Juve, quanti punti persi

Forse, il punto interrogativo è troppo "ottimista" perché la risposta è si, se prendiamo in considerazione i primi quattro posti e non quello "aggiuntivo" che l'Italia molto probabilmente avrà grazie al ranking Uefa. La crisi di risultati dei bianconeri hanno ridotto il larghissimo vantaggio che la squadra di Allegri aveva. Un vantaggio che c'è ancora sulle inseguitrici ma che non lascia tranquilli visto il momento.Con il pareggio contro il Genoa, la Juventus si porta a 59 punti,che ha vinto allo scadere. Successo anche per la Roma di Daniele De Rossi, attualmente quinta in classifica e a -8 da Allegri mentre l'Atalanta dovrà recuperare il match con la Fiorentina con la possibilità di portarsi a -9.. Il Bologna di Thiago Motta invece ha addirittura accorciato di 14 distanze il gap con i bianconeri in questo lasso di tempo. Basterebbe questo per capire il diverso stato di forma delle squadre che si contendono la qualificazione in Champions. A rendere la situazione incerta c'è il calendario e i due scontri diretti che la Juventus avrà proprio contro Bologna e Roma, entrambi in trasferta.Forse, con il quinto posto utile ad accedere, ancora il margine di vantaggio è abbastanza ampio. Ma qualificarsi alla massima competizione arrivando quinti, dopo il girone di andata, sarebbe comunque visto come un fallimento sportivo che Allegri non può permettersi.