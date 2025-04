Juventus, Renato Veiga è già i titoli di coda? Le ultime

AFP or licensors

Renato Veiga Juve, le ultime

Renatosi prepara a salutare la Juventus al termine della stagione. Arrivato a gennaio in prestito secco dal, il difensore portoghese classe 2003 non dovrebbe rientrare nei piani futuri del club bianconero. Come riportato da La Stampa, non risultano attualmente contatti tra le due società per prolungare l’esperienza del giocatore a Torino.Veiga ha raccolto poco più di 520 minuti in campo con la maglia della Juve, anche a causa di un infortunio che ha frenato il suo inserimento e la possibilità di ritagliarsi maggiore spazio. Le sue presenze sono state limitate e distribuite in modo irregolare, rendendo difficile per il tecnico — oggi Igor Tudor — inserirlo stabilmente nelle rotazioni difensive.

In questo contesto, lasembra orientata a non intavolare nuove trattative con ilper confermarenella rosa della prossima stagione. La formula del prestito secco, d’altronde, non prevedeva opzioni di riscatto o obblighi, rendendo più semplice un eventuale ritorno del giocatore alla base inglese.Per Veiga si prospetta quindi un rientro al Chelsea, dove il club londinese valuterà il suo futuro. Il giovane difensore resta un profilo interessante per prospettiva e potenziale, ma servirà trovare la giusta situazione tecnica per garantirgli continuità e crescita.In attesa di nuove decisioni da parte dei Blues, l’avventura italiana del portoghese si avvia alla conclusione dopo pochi mesi. Un'esperienza breve, condizionata da fattori esterni, che potrebbe comunque rappresentare un passaggio utile nel suo percorso di maturazione calcistica.