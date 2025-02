Juventus, Renato Veiga era un'idea già da anni: il retroscena e i motivi del primo 'no'

2025 Getty Images

Il retroscena su Renato Veiga

non è stato una soluzione improvvisata per la. Come racconta Romeo Agresti, infatti, il difensore portoghese classe 2003 era già stato ampiamente seguito dal club bianconero, prima del suo passaggio dallo Sporting Lisbona al Chelsea, dallo staff di Matteo Tognozzi - scopritore di altri giovani talenti dellacome Dean Huijsen -, quando però aveva fatto sorgere qualche dubbio: uno su tutti quello relativo al suo ruolo in campo, un aspetto su cui aveva dato l'idea di essere ancora in cerca di una "specializzazione".

In effetti, con i Blues Renato Veiga ha giocato soprattutto da play davanti alla difesa e da terzino sinistro, dimostrando appunto di non essersi ancora ben definito dal punto di vista tattico. La Juventus, che con Cristiano Giuntoli ha fatto tesoro dei report precedenti ma ha comunque continuato a seguirne la crescita e ad apprezzarlo, lo ha invece ingaggiato con l'idea di impiegarlo da centrale, tanto più dopo l'infortunio di Pierre Kalulu, lì dove infatti lo si è visto domenica all'esordio nel match contro l'Empoli. Certamente il club bianconero crede in lui. E la formula di prestito secco (oneroso) con cui è approdato a Torino non esclude a priori una soluzione che guardi oltre la stagione in corso.