Juventus, Renato Veiga non convince: 'Perché è stato ceduto Huijsen?'

AFP or licensors

Parma-Juventus, i voti a Renato Veiga

Anche, schierato dal primo minuto al fianco di Pierre Kalulu e Lloyd Kelly , non ha convinto fino in fondo nel match di ieri sera tra Juventus e Parma , pur non essendosi reso responsabile di errori significativi. Ecco come i tre principali quotidiani sportivi in edicola oggi hanno giudicato la sua prestazione.- Più lo vediamo più non comprendiamo perché sia stato ceduto Huijsen. Non trasmette sicurezza, Bonny gli crea qualche affanno.- Prestazione in chiaroscuro: attento sulla conclusione murata a Bonny e sui movimenti di Pellegrino, poi regala un angolo al Parma ciccando la palla di piede e di testa. Non la solita solidità e personalità.

- Un paio di incomprensioni quando c’è da uscire in disimpegno, soffre Bonny.