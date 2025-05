Juventus, differenziato per Veiga verso il Venezia. Le ultime su McKennie, Koopmeiners e Gatti

Getty Images



Juventus, le ultime dalla Continassa

Venezia-Juventus, si ferma Renato Veiga

verso la sfida contro il Venezia che non ha bisogno di grandi presentazioni. Dal Penzo infatti passa il quarto posto in questa Serie A che significa pass per la prossima Champions League. Il tecnico della Juventus Igor Tudor dovrà fare a meno nel reparto arretrato dello squalificato Pierre Kalulu e, dalla Continassa, non arrivano notizie totalmente incoraggianti.Infatti, ad essersi allenati ancora a parte sono Federico, Westone Teun. Non solo però, a loro nella giornata di oggi si è aggiunto anche RenatoIl difensore arrivato nel mercato di gennaio dal Chelsea infatti nella mattinata di oggi ha svolto una sessione di allenamento differenziata rispetto al gruppo squadra a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni verranno quindi monitorate quotidianamente verso la sfida di domenica sera.





