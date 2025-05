Juventus, contatti con il Chelsea per Renato Veiga

Renato Veiga Juve, cosa succede

Arrivato a Torino nel mercato di gennaio,si è subito inserito nel gruppo bianconero come uno dei prospetti su cui la Juventus ha scelto di scommettere.Il difensore portoghese classe 2003, arrivato in prestito dal Chelsea, ha mostrato sprazzi di personalità e duttilità, caratteristiche che avevano convinto la dirigenza bianconera a puntare su di lui per la seconda parte della stagione. Ora, con la fine della stagione alle porte, si riflette sul suo futuro.Secondo quanto riportato da Sportitalia, i contatti tra Juventus e Chelsea non si sono mai interrotti, ma restano interlocutori. Il nodo principale riguarda la valutazione economica del giocatore: i Blues chiedono una cifra elevata per il riscatto, una richiesta che la Juventus sta valutando con attenzione. L’idea del club torinese è chiara: procedere solo se le condizioni economiche saranno compatibili con le attuali strategie, in particolare con quelle legate alla sostenibilità.

Renato Veiga alla Juve: i dettagli del trasferimento

Renato Veiga Juve, i numeri della stagione

Presenze: 14

Minuti: 1.151’

Goal: 0

Assist: 1

Passaggi precisi: 40.8 (88%)

Porta inviolata: 4

Palle recuperate a partita: 3.1

Rinvii difensivi: 6.3

Veiga ha collezionato diverse presenze, alternando buone prestazioni ad altre meno brillanti, comprensibile per un giocatore giovane e al primo impatto con un campionato esigente come la Serie A. La Juventus, prima di prendere una decisione definitiva, analizzerà nel dettaglio il suo rendimento complessivo e il potenziale di crescita. Allo stesso tempo, il futuro della panchina bianconera potrebbe incidere sulle scelte: un nuovo allenatore potrebbe avere visioni differenti sui profili da trattenere.Nel frattempo, non mancano gli interessamenti anche da altri club europei, segno che il nome di Veiga continua a suscitare attenzione. I prossimi colloqui tra Juventus e Chelsea saranno decisivi per capire se il difensore resterà a Torino o tornerà a Londra.La sensazione è che tutto sarà definito a giugno, quando, chiusa la stagione, si entrerà nel vivo delle strategie estive.La Juventus ha ufficializzato nel mese di gennaio l’arrivo di Renato Veiga, giovane difensore portoghese classe 2003, in prestito dal Chelsea. Il club bianconero ha comunicato di aver raggiunto un accordo con i Blues per l’acquisizione a titolo temporaneo del giocatore fino al 30 giugno 2025.Il trasferimento è stato definito sulla base di un corrispettivo di 3,8 milioni di euro, a cui si aggiungono oneri accessori per 0,2 milioni. Inoltre, è previsto un possibile aumento del costo complessivo dell’operazione fino a un massimo di 1,5 milioni di euro, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.