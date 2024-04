Un colpo sarà necessario in difesa. La Juventus che programma il futuro parte dalle sue priorità e, a prescindere dalla situazione di Bremer, dato il sicuro addio di Alex Sandro, il nome individuato dalla squadra mercato bianconera è quello di Riccardodel Bologna, che piace anche per la sua versatilità.Il primo tentativo verrà fatto sicuramente per il centrale rivelazione della squadra di Thiago Motta, ma qualora non andasse a buon fine ecco che la lista di Giuntoli è già ricca di proposte.