Juventus, recupera Mbangula. Le ultime su Gatti e Koopmeiners

Getty Images

Quando tornano Gatti e Koopmeiners

Secondo quanto riportato da La Repubblica, per il match casalingo di domani trae Monza Igor Tudor ha recuperato, che si era dovuto fermare a causa di un sovraccarico alla coscia destra. Le condizioni dell'esterno belga sono gradualmente migliorate, motivo per cui è lecito attendersi una sua convocazione per la sfida valida per la 34^ giornata di Serie A, fondamentale per la corsa Champions dopo il brusco stop di mercoledì sul campo del Parma.Niente di nuovo, invece, sul fronte: l'olandese non si è ancora lasciato alle spalle l'infiammazione al tendine d'Achille emersa durante il match contro il Lecce, pertanto domani osserverà di nuovo i suoi compagni dalla tribuna. Nel frattempo pare avvicinarsi sempre di più il rientro di, previsto per la sfida contro il Bologna del 4 maggio o, in alternativa, per il secondo scontro diretto che attende la Juve in questo rush finale di stagione, quello con la Lazio all'Olimpico.