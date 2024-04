Record di presenze per uno straniero alla Juventus, Alex Sandro in scia a Pavel Nedved

Juventus, presenze dei calciatori stranieri: la classifica

Nedved: 327

Alex Sandro: 325

Trezeguet: 320

Cuadrado: 314

Del Sol: 294

Dybala: 293

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

. Quando parlerò della Juventus avrò sempre gli occhi lucidi. Qui sono stato benissimo. L'avrò sempre nel mio cuore". Parole d’amore, quelle di dirette alla Vecchia Signora. Non potrebbe essere altrimenti, dopo tanti anni, dopo tante vittorie e tante soddisfazioni.Ma la parabola discendente è cominciata già anni fa.non è riuscito a riconfermarsi su alti livelli e nelle ultime stagioni ha alternato prestazioni opache e errori grossolani. Se, ancora oggi, il brasiliano veste la maglia bianconera, è perché l’anno scorso, grazie alle presenze, è scattato il rinnovo automatico per una stagione. Anni che rischiano di riporre in un angolo remoto della memoria quanto di buono fatto prima. A ricordarlo, probabilmente, ci sarà un record assoluto che è sempre più vicino e che oggi appartiene a PavelCon i 12 minuti giocati nel Derby della Mole ha raggiunto quotapresenze alla Juventus. Il record di presenze per uno straniero alla Juventus, ad oggi, è detenuto da Pavela quota. Al brasiliano, dunque, bastano due presenze per raggiungere la Furia Ceca con 7 match – sicuri -, a disposizione.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!