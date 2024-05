Kenanè sicuramente uno dei talenti più cristallini in forza alla Juventus. Nella giornata di oggi si concluderà la sua prima stagione in Serie A in prima squadra in pianta stabile. Kenan ha sicuramente colpito tutti in questa sua prima stagione, tagliando anche un importante record. Infatti, fra i giocatori che hanno segnato più di un gol in questo campionato, Kenan Yildiz nato a maggio 2005 è il più giovane. Dietro al fantasista turco Dean Huijsen (due, aprile 2005) e l’avversario di giornata Valentín Carboni (due, marzo 2005). Ma Yildiz è tagliato un altro record e la Juventus lo tiene stretto.