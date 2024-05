La Juventus ha pareggiatoL'ultima volta che i bianconeri avevano accumulato così tanti pareggi a questo punto della stagione risale al 2011/12, sotto la guida di, con 15 pareggi. Da inizio febbraio, la Juventus è la squadra che ha ottenuto il maggior numero di pareggi nei 5 principali campionati europei: ben 8 pareggi sono stati ottenuti sotto la gestione di Allegri.Questa serie di pareggi evidenzia una tendenza preoccupante per la Juventus, che ha lottato per ottenere risultati convincenti nel corso della stagione. La mancanza di vittorie decisive ha influito sul posizionamento della squadra in classifica e ha sollevato interrogativi sulle strategie di gioco e sulla gestione tattica di Allegri.