Bianconeri fuori dalla Champions, tutta la delusione dei tifosi: 'Questa non è la Juventus'. Thiago Motta nel mirino

AFP via Getty Images

La mazzata è forte. Fa male, fa malissimo ai tifosi bianconeri la sconfitta subìta dallacontro il, che significa ancora una volta eliminazione dalla Champions League . Qualcuno riesce a ironizzarci, ricordando che in fondo ci si è già passati, anche di recente. Eppure ogni volta la ferita si riapre, con un'amarezza sempre nuova, mentre ciascuno cerca il proprio personale colpevole e, insieme, una giustificazione il più possibile razionale., ovviamente, il principale responsabile della disfatta a detta di molti, in una notte che lo ha visto indubbiamente protagonista in negativo soprattutto al momento dei cambi, per quanto lui nel post partita abbia difeso le proprie scelte sostenendo che, tornando indietro, le rifarebbe allo stesso modo

Le reazioni dei tifosi della Juventus all'eliminazione dalla Champions

Delusione mista a rabbia, dunque, nel popolo bianconero, sulle ali dell'entusiasmo fino a poche ore fa per la striscia di quattro vittorie consecutive della Juventus - l'ultima delle quali dal significato forte, contro l'Inter nel derby d'Italia - e ritornato subito con i piedi per terra, nel modo più doloroso, al termine di una trasferta destinata a lasciare un'impronta - non positiva - nel progetto del club. Che da domani dovrà fare i conti, anche in senso letterale, con lo scotto di una sconfitta pesantissima, per il morale, per il prosieguo della stagione e pure per il bilancio.