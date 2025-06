Juventus, si attendono risposte dalla difesa: il dubbio di Tudor verso il Real Madrid

Getty Images

La certezza è che nessuno vuole assistere a un'altra "imbarcata" come quella subita contro il Manchester City. L'avversaria non sarà esattamente alla portata, tutt'altro, ma nel match di domani contro il Real Madrid laè attesa da un cambio di marcia soprattutto a livello difensivo, ovvero lì dove è maturata la disfatta nell'ultima partita della fase a gironi con cinque goal incassati e, soprattutto, la sensazione di un'evidente confusione e fragilità , negli uomini ma ancor più nell'interpretazione di tutta una fase di gioco, che non ha beneficiato nemmeno di un contributo efficace da parte del centrocampo.

Gatti o Rugani contro il Real Madrid?

I dubbi di Tudor

E se sul breve termine è indubbiamente più semplice intervenire sui singoli, piuttosto che sul lavoro di un intero reparto, la curiosità maggiore in vista della sfida di domani è proprio quella che riguarda coloro che andranno a posizionarsi nel reparto arretrato per affrontare la squadra di Xabi Alonso. Curiosità che si nutre di un dubbio concreto, innanzitutto perché rispetto al match contro il Manchester City non è disponibile, che sarà fermo ai box per almeno un paio di mesi a seguito del serio infortunio alla caviglia rimediato proprio nell'ultima uscita, quando è stato schierato ancora da centrale (non senza difficoltà).Già sicuri di un posto - salvo sorprese - Pierre Kalulu e Lloyd Kelly, quest'ultimo al centro di valutazioni che vanno inevitabilmente a toccare il fronte mercato, mentre al momento rimane aperto il ballottaggio tra. Il classe 1994 non è ancora sceso in campo con la Juventus da quando è rientrato dal prestito all'Ajax, con cui invece in stagione ha collezionato 26 presenze, per un totale di 1.341 minuti, con una rete. Gatti, invece, dopo un'annata vissuta da vero pilastro della squadra bianconera ma terminata proprio sul più bello per via della frattura alla diafisi del perone rimediata in occasione della prima partita post esonero di Thiago Motta, sta ritrovando solo ora la migliore condizione fisica e potrebbe essere pronto a tornare in campo da titolare, dopo aver messo insieme poco più di 50 minuti in tre gare in questo Mondiale.Due opzioni che, in modi diversi, nascondono una dose di rischio per, perché da un lato c'è un giocatore che non indossa la maglia della Juventus da oltre un anno e dall'altro un elemento non ancora al 100%. Sicuramente, dunque, il tecnico croato valuterà con attenzione sia Rugani che Gatti nelle prossime ore, cercando di capire quale sia la migliore soluzione possibile per arginare gli attacchi del Real Madrid. Qualche dettaglio in più potrebbe poi emergere dalla conferenza stampa prevista nella prossima notte italiana.





