Juventus-Real Madrid, chi può sostituire Savona

Con l’assenza di Savona, Igor Tudor dovrà trovare nuove soluzioni per la linea difensiva della Juventus al Mondiale per Club. Nonostante l’emergenza, l’allenatore croato potrebbe comunque schierare la difesa a tre, modulo già utilizzato con successo in campionato.Una prima ipotesi è l’inserimento dal primo minuto di Daniele Rugani. Il centrale, al centro di voci di mercato nelle ultime settimane, è comunque presente negli USA e si allena regolarmente con il gruppo, rappresentando così una risorsa concreta per la retroguardia bianconera.

Più difficile il recupero di Bremer: il brasiliano, infatti, dovrebbe restare ai box e concentrarsi sulla preparazione per la prossima stagione. Un'opzione a sorpresa potrebbe essere Manuel Locatelli. Già utilizzato in difesa da Tudor in situazioni d’emergenza, il centrocampista potrebbe tornare a ricoprire quel ruolo.Federico Gatti resta un’incognita. Reduce da un lungo infortunio, non è ancora al meglio della condizione, ma potrebbe essere impiegato a partita in corso. Infine, attenzione ad Alberto Costa: nonostante non sia il suo ruolo naturale, ha già agito come braccetto difensivo. In tal caso, Tudor sarebbe costretto a rivedere anche l’assetto del centrocampo, adattando la linea a quattro.