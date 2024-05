Fabrizio, storico e amato attaccante dellacon cui si è consacrato anche come campione d'Europa nella notte dell'Olimpico di Roma del 1996 (segnando anche un gol), ai microfoni di Tv Play, ha rilasciato delle dichiarazioni su un possibile nuovo tecnico per lain vista della prossima stagione in caso di addio di Massimiliano. Di seguito le parole dell'ex giocatore bianconero.Io sceglierei senza dubbio Conte, conosce l’ambiente, ha il DNA bianconero e porterebbe disciplina all’interno dello spogliatoio