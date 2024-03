Fabrizio, ex bomber della Juventus, ha parlato della situazione dei bianconeri ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole. "Juve molto deludente nelle ultime settimane. Squadra che gioca con paura e senza idee, oltre a formazione e cambi sbagliati. Per indossare la maglia della Juve serve grande personalità. I giocatori li vedo invece con una faccia spaventata e rassegnata in campo. Il gol di Marusic? Errore gravissimo di Locatelli e McKennie più che di Sekulov".